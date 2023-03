Venezuela y el legado de Chávez a 10 años de su muerte

3 de marzo de 2023, 18:45 PM

Desde un punto de vista ideológico, sostiene Guillermo Tell Aveledo Coll, decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas, y profesor especializado en el estudio de las ideas políticas, "Hugo Chávez pertenece a la tradición de la izquierda revolucionaria latinoamericana marxista leninista dentro de la cual fue una figura ambivalente, pues su origen no viene de allí. Su origen son las Fuerzas Armadas. Chávez fue un militar caudillista carismático, con un discurso donde se mezclaron las ideas revolucionarias del marxismo leninismo con elementos nacionalistas, indigenistas, antioccidentales y antieuropeos”.

La exportación del modelo chavista autocrático a Latinoamérica

La influencia del modelo chavista en América Latina fue desigual, y aunque todavía se están estudiando y debatiendo sus efectos en la región, se podría adelantar que fue en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, los países en los cuales Hugo Chávez tuvo mayor influencia y donde líderes políticos de izquierda adoptaron parte de la retórica chavista y algunos aspectos de su modelo alternativo. La investigadora Marianne Kneuer, profesora de la Universidad Técnica de Dresden, en su estudio "Exporting the Chavista Model: The Venezuelan Case for Autocracy Promotion in the Region (2021)”, identifica el uso por parte de Venezuela -durante el mandato de Chávez- de tres estrategias orientadas a difundir elementos autocráticos en la región: 1.- Empoderar fuerzas afines en la región (casos Morales en Bolivia, López en México, Humala en Perú, Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua y Kirchner en Argentina). 2.- Empujar a lideres afines hacia la autocratización (casos Morales en Bolivia y Correa en Ecuador). 3.- Contribuir con la consolidación de las autocracias existentes, (caso Ortega en Nicaragua).