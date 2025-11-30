Venezuela denuncia “amenaza colonialista” de Donald Trump

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado (29.11.2025) como una "amenaza colonialista" a su soberanía la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de un "cierre total" del espacio aéreo venezolano, indicó un comunicado de la cancillería. El texto repudia "con absoluta contundencia” el mensaje del mandatario, y critica que "insólitamente" intente "dar órdenes y amenazar la soberanía".

"Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, (...) una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela", señala el texto publicado por el canciller Yván Gil. El comunicado resalta que Venezuela "no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero".

"Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina", reza el documento, que fue difundido en Telegram.

Suspensión de vuelos de repatriación

Poco más temprano, Donald Trump había advertido -a través de su red Truth Social- que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, una semana después de que Washington emitiera una alerta en la que recomendaba a aerolíneas extremar precauciones por un incremento de la actividad militar en la región.

Caracas, además, consideró que este mensaje de Trump implica la suspensión unilateral de los vuelos de repatriación que se llevan a cabo regularmente entre Estados Unidos y Venezuela. El texto de la cancillería venezolana acusa que las palabras del republicano "representan una amenaza explícita de uso de fuerza", que, asegura, está "prohibida de forma clara e inequívoca" por la Carta de la Naciones Unidas.

"Venezuela exige respeto irrestricto de su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)", agrega la nota.