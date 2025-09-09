Venezuela califica de "gran farsa" las acusaciones de EE. UU.

Venezuela calificó este lunes (08.09.2025) de "gran farsa" las acusaciones de narcotráfico hechas por Estados Unidos contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y aseguró que son una "operación más para criminalizar" al gobierno.

La vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, insistió en señalar que Venezuela "no es un país relevante en materia de narcotráfico", citando un informe de Naciones Unidas.

"¿Se dan cuenta que es una gran farsa? Es una farsa. Toda una falsedad que sólo busca agredir a Venezuela", dijo Rodríguez en declaraciones a la prensa al rechazar el envío de buques de guerra estadounidenses hacia el Caribe sur, cerca del territorio venezolano, como parte de un operativo antinarcóticos.

EE.UU. "el centro mundial de lavado del narcotráfico", según Rodríguez

Rodríguez señaló además a Estados Unidos como "el centro mundial de lavado del narcotráfico", por lo que consideró que para Washington "sería mucho más fácil" combatir internamente este problema que desplegar, dijo, "barcos para agredir" al país suramericano, al que calificó como un territorio libre de cultivos ilícitos.

Estados Unidos busca "asegurarse un territorio geográficamente que le sea noble a las rutas del narcotráfico y asegurar las inmensas reservas energéticas de nuestro país", sostuvo Rodríguez, que acusa a ese país de producir droga.

Po su parte, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pidió este lunes a los venezolanos prepararse en "todos los frentes" ante el despliegue militar que mantiene Estados Unidos.

"Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta, en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas", manifestó Cabello en una rueda de prensa del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Padrino se declara en "alerta"

Antes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que el país permanece en alerta ante la operación de Estados Unidos en el Caribe, lo que para Caracas representa un intento de provocar un cambio de "régimen".

En una rueda de prensa transmitida por VTV, Padrino López aseguró que "todo el despliegue" militar de Estados Unidos en el Caribe está "apuntando a Venezuela" y, añadió, las autoridades locales se mantienen atentas.

Para el ministro de Defensa, Estados Unidos mantiene una "amenaza militar sin precedentes" y, "en paralelo", aseguró, pretende "desestabilizar, desde adentro, a las instituciones (venezolanas), provocar la división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y provocar también que salgan por ahí traidores", por lo que llamó a consolidar "la estabilidad interna del país".

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas que asegura "contaminan" las calles de su país y ordenó, la semana pasada, que diez naves de combate F-35 fueran a una base aérea de Puerto Rico.

Venezuela, en respuesta, ha movilizado buques y millones de milicianos, y, además, ha llamado a la ONU y a la comunidad internacional en general a pronunciarse.