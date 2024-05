Veinte personas de vuelo de Singapore Airlines están en cuidados intensivos

Veinte pasajeros del vuelo de Singapore Airlines que sufrió turbulencias extremas e hizo un aterrizaje de emergencia en Bangkok se encuentran en cuidados intensivos en dos hospitales de la capital tailandesa, indicaron los centros de salud este miércoles (22.05.2024).

Los heridos, oriundos de Australia, Reino Unido, Hong Kong, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Filipinas, se encuentran en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales Samitivej Srinakarin y Samitivej Sukhumvit, indicó un portavoz.

En el incidente durante el vuelo falleció un británico de 73 años.

El vuelo SQ321 de Singapore Airlines sufrió "turbulencias extremas y repentinas" sobre Birmania, a 11.000 metros de altura, 10 horas después de haber despegado el martes de Londres.

🚨BREAKING: Singapore Airlines Boeing 777 flight SQ321 from London to Singapore dropped about 6000 feet due to an air pocket & severe turbulence. 1 Passenger has died and over 30 injured pic.twitter.com/wJrcGlSoSf