Unión Europea impone nuevas sanciones a Irán por brutal represión en protestas

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea acordaron este jueves (29.01.2026) nuevas sanciones contra Irán.

Estas medidas punitivas responden a la brutal represión de las protestas antigubernamentales y al continuo apoyo de Irán a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Unas 30 entidades se ven afectadas, según la agencia DPA, a través de funcionarios tras la decisión tomada en una reunión de la UE en Bruselas. Los nombres se publicarán próximamente en el diario oficial de la UE.

En los recientes disturbios violentos en Irán, miles de personas han muerto, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos. Varios ministros de Asuntos Exteriores de la UE incluso hablaron este jueves de hasta 30.000 víctimas. Además, se han registrado decenas de miles de arrestos. Para evitar la difusión de información sobre las manifestaciones y las víctimas, los líderes iraníes impusieron hace varias semanas una censura generalizada en las comunicaciones telefónicas y de internet.

Las nuevas sanciones contra Irán resultarán en la congelación de los activos de los actores afectados en la UE. Además, se prohibirá a los ciudadanos y empresas del bloque proporcionarles fondos. También se prevén prohibiciones de entrada a la UE para las personas afectadas. Asimismo, se ampliará la lista de bienes que ya no pueden exportarse desde la UE a Irán.

Guardia Revolucionaria será incluida en la lista de organizaciones terroristas

El nuevo paquete de sanciones se adoptó sin debate en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas. Tras un cambio en la postura política de Francia, se esperaba que se anunciara un acuerdo de principio sobre la clasificación de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista más tarde ese mismo día.

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, declaró que la inclusión de la Guardia en la lista era urgente debido a los acontecimientos en Irán y calificó a sus líderes políticos de "régimen injusto". La forma en que las personas fueron golpeadas, torturadas, encarceladas, e incluso fusiladas o ahorcadas fue tan dramática que la Unión Europea, como comunidad de valores, debía reaccionar con firmeza, afirmó el político de la Unión Demócrata Cristiana (CDU).

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, había declarado por la mañana de este jueves que existía consenso sobre la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en la lista, lo que lo equipararía a organizaciones como Al Qaeda, Hamás y el Estado Islámico (ISIS).

Vías diplomáticas abiertas

En respuesta a las críticas a la medida prevista, Kallas enfatizó que la comunicación con el ministro de Asuntos Exteriores iraní continuaría. Añadió que las vías diplomáticas permanecerían abiertas.

La designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista se considera un símbolo significativo, aunque es improbable que tenga un gran impacto práctico debido a las sanciones vigentes. Estas sanciones han prohibido a la organización y a sus miembros recibir fondos o recursos económicos durante más de diez años. También estipulan que los fondos y otros activos pertenecientes a la Guardia Revolucionaria que se encuentren en la UE deben ser congelados.

Algunos miembros de la UE, encabezados por Francia, se habían resistido durante mucho tiempo a incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista. Sin embargo, el gobierno de París manifestó su apoyo el miércoles, allanando el camino para un acuerdo. Dicha decisión requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros.

La Guardia Revolucionaria se fundó tras la Revolución Islámica de 1979 para proteger al sistema clerical chií. Ejerce una influencia considerable en el país y controla gran parte de la economía y las fuerzas armadas. También desempeña un papel fundamental y directo en el programa atómico, controlando aspectos clave de seguridad, investigación y desarrollo de la energía nuclear en la República Islámica.