UNESCO: estos podrían ser los nuevos sitios Patrimonio de la Humanidad

Alemania espera que los castillos del rey Luis II de Baviera se conviertan en Patrimonio Mundial de la UNESCO en unos días: Neuschwanstein, Linderhof, Schachen y Herrenchiemsee fueron nominados, junto con otros 31 sitios de todo el mundo. El Comité del Patrimonio Mundial tomará decisiones en su 47ª sesión en París (hasta el 16 de julio de 2025).

A los pies de los Alpes, Neuschwanstein, con su aspecto de castillo de cuento de hadas, es uno de los edificios más famosos de Alemania. Atrae cada año a más de un millón de visitantes de todo el mundo. Su construcción, ordenada por el rey Luis II de Baviera (1845-1886), comenzó en 1869. Hoy, pertenece al Estado Libre de Baviera y es famoso también por su magnífico interior.

1.223 sitios del Patrimonio Mundial

Actualmente, 1.223 sitios de 168 países están inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. De ellos, 952 son patrimonio cultural y 231 son patrimonio natural. Las primeras designaciones datan de la década de 1970, cuando la UNESCO adoptó la Convención del Patrimonio Mundial.

El detonante fue la pérdida de bienes culturales durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el factor decisivo fue la construcción de la presa egipcia de Asuán, en la década de 1960, que amenazó con inundar los mundialmente famosos templos de Abu Simbel.

La Convención, a la que se han adherido unos 195 Estados hasta la fecha, tiene como objetivo proteger los sitios culturales y naturales de valor universal excepcional.

Un total de 32 sitios culturales han sido nominados este año por países de todo el mundo. Estos incluyen el antiguo Khuttal en Tayikistán, el paisaje arqueológico subacuático del puerto caribeño sumergido de Port Royal en Jamaica, el centro modernista de Gdynia en Polonia y los monumentos conmemorativos de los crímenes de los Jemeres Rojos y sus víctimas en Camboya.

Candidatos de la India, China, Corea del Sur, Rusia, EAU...

India ha propuesto un conjunto de antiguas fortalezas. Las impresionantes estructuras de Maharashtra y Tamil Nadu dan testimonio del poderío militar del Imperio Maratha, que floreció entre los siglos XVII y XIX y controló gran parte del subcontinente indio.

Los Emiratos Árabes Unidos propusieron el Paleopaisaje de Faya como ejemplo excepcional de paisaje desértico de la Edad de Piedra. Corea del Sur promueve las tallas rupestres prehistóricas de los petroglifos de Bangudae. Rusia apuesta por las pinturas rupestres de la cueva Shulgan-Tash, en el sur de los Urales, con hasta 20.000 años de antigüedad. La candidata china es la necrópolis Tangut en Xixia, una de las más grandes del mundo.

Sitios en peligro y críticas a la clasificación de la UNESCO

De los 1.223 sitios ya designados como Patrimonio de la Humanidad, 56 se consideran en peligro. Y la clasificación global recibe cada vez más críticas.

El etnólogo y experto en Patrimonio Mundial Christoph Brumann, del Instituto Max Planck de Antropología Social de Halle, cuestiona la objetividad del proceso de concesión del rótulo de Patrimonio Mundial e investiga sus consecuencias para la región correspondiente. La más común: una afluencia masiva de visitantes.

"La población puede beneficiarse de esto, pero a menudo también lo sufre", escribe Brumann en la revista científica de la Sociedad Max Planck. En 2021, publicó el libro en inglés The Best We Share: Nation, Culture and World-Making in the UNESCO World Heritage Arena.

El Comité del Patrimonio Mundial, compuesto por 21 Estados Parte electos de la Convención del Patrimonio Mundial, también aborda en París las crecientes amenazas a más de tres cuartos de los sitios ya designados: conflictos armados, como los de Ucrania u Oriente Medio, desastres naturales, contaminación ambiental, caza furtiva, desarrollo turístico descontrolado, escasez de agua, inundaciones...

Entre los sitios amenazados, se incluye el Taj Mahal, en la India, que podría sufrir hundimientos por el descenso del nivel de las aguas subterráneas. El Parque Nacional de Yellowstone en EE. UU. tuvo que cerrarse en 2022 tras unas inundaciones masivas y la reparación de su infraestructura costó más de 20 millones de dólares. Las regiones más afectadas incluyen el Medio Oriente, el norte de África, partes del sur de Asia y el norte de China.

Mientras tanto, en el Castillo de Neuschwanstein, en Alemania, o en el paisaje arqueológico subacuático de Port Royal, en Jamaica, esperan con impaciencia las decisiones de París.

