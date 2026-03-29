Unas ocho millones de personas marcharon contra Trump

Grandes multitudes protestaron el sábado (28.03.2026) en todo Estados Unidos contra el presidente Donald Trump, con millones de personas indignadas por su estilo autoritario de gobernar, sus duras políticas migratorias y la guerra con Irán. Los organizadores de las movilizaciones afirmaron que "al menos 8 millones de personas se reunieron en más de 3.300 actos en los 50 estados", desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos.

Las autoridades estadounidenses no proporcionaron una estimación nacional de la asistencia.

Es la tercera vez en menos de un año que los estadounidenses salen a las calles como parte de un movimiento llamado "No Kings" (Sin Reyes), el grupo de oposición a Trump más visible desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2025 y que ahora denunció la "guerra ilegal" que Trump comenzó justo hace un mes en Irán, lo que ha implicado una subida de los combustibles e inflación, además de reafirmar sus críticas contra los "abusos" del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

En Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos, decenas de miles de manifestantes se congregaron, entre ellos el actor ganador del Óscar Robert De Niro, un frecuente crítico de Trump.

De Niro calificó al presidente como "una amenaza existencial para nuestras libertades y nuestra seguridad".

Las protestas se extendieron de costa a costa, desde Atlanta hasta San Diego. Habitantes del estado de Alaska también se unieron a la convocatoria.

"Ningún país puede gobernar sin el consentimiento del pueblo", declaró a la AFP en Atlanta Marc McCaughey, un veterano militar de 36 años.

En Washington los manifestantes cruzaron un puente sobre el río Potomac hacia el Monumento a Lincoln, escenario de históricas manifestaciones por los derechos civiles en años pasados.

Trump se encuentra en Florida durante el fin de semana.

El clima anti-Trump ha traspasado las fronteras de Estados Unidos, con manifestaciones multitudinarias el sábado en ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid y Roma.

Las manifestaciones en Estados Unidos ocurren mientras la desaprobación a Trump alcanza su mayor nivel de sus dos mandatos, pues un 59 % de los estadounidenses reprueba su gestión, según reveló una encuesta de Fox News el miércoles.