Una ola de huelgas amenaza con paralizar Alemania

6 de febrero de 2024, 6:56 AM

Unos 25.000 empleados, entre ellos los que trabajan en controles de pasajeros o equipaje, fueron convocados. Sin ellos, las áreas de seguridad de los aeropuertos no pueden funcionar. A los viajeros de las grandes ciudades, como Hamburgo, Bremen, Berlín, Colonia, Fráncfort o Stuttgart, solo les quedó tener paciencia.

¿Aumenta el deseo de los alemanes de hacer huelgas?

Francia es conocida por sus grandes huelgas, pero últimamente también hay la sensación de que cada vez hay más paros en Alemania. "Esto se debe principalmente a que se producen en sectores como el de transporte, donde muchos ciudadanos se ven afectados", afirma Thorsten Schulten, de la fundación sindical Hans Böckler. Si hubiera paros en otros sectores, como la construcción, la química o el metal, la ciudadanía no se daría cuenta, porque la vida cotidiana no se vería afectada. De todos modos, no está claro si realmente hay más huelgas últimamente, porque todavía están disponibles las cifras exactas del año pasado, según el experto en mercado laboral.