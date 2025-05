Una nueva cepa bacteriana nunca antes vista habita la estación espacial china

Investigadores chinos han identificado una nueva cepa bacteriana en la estación espacial Tiangong, en lo que supone el primer hallazgo de una especie desconocida en el laboratorio orbital del país asiático, informó este sábado la cadena estatal CCTV.

La bacteria, nombrada Niallia tiangongensis, fue descrita en un artículo publicado en la revista científica International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, en el que se presentan los resultados del análisis morfológico, genómico y filogenético del microorganismo.

Según el estudio, la cepa fue aislada de la superficie de un equipo instalado en la estación espacial como parte de un programa de seguimiento microbiológico que analiza la evolución de microorganismos durante largas misiones espaciales.

El hallazgo se enmarca dentro del proyecto CHAMP (siglas en inglés de Programa del Microbioma del Área Habitable de la Estación Espacial China), una iniciativa de seguimiento que rastrea las dinámicas microbianas en el interior del complejo orbital.

En mayo de 2023, los entonces tripulantes de la Tiangong tomaron muestras en distintas zonas de la estación mediante hisopos, que posteriormente fueron congelados a bordo y enviados de regreso a la Tierra para su análisis en laboratorio, indicó la cadena estatal.

Características genéticas únicas de Niallia tiangongensis

Los investigadores emplearon técnicas de secuenciación genómica completa, imagenología de alta resolución y métodos comparativos filogenéticos para determinar que la cepa pertenece al género Niallia, dentro de la familia Cytobacillaceae, aunque presenta diferencias genéticas respecto a sus parientes más próximos conocidos en la Tierra.

Los ensayos de laboratorio apuntan a que esta bacteria, con capacidad de formar esporas y morfología en forma de bastón, muestra variaciones estructurales y funcionales en determinadas proteínas relacionadas con la respuesta al estrés oxidativo y la reparación del daño por radiación, factores que podrían facilitar su supervivencia en el entorno espacial.

El informe de CCTV señala que el descubrimiento podría facilitar el desarrollo de estrategias dirigidas al control de microorganismos en entornos cerrados como las naves espaciales, además de ofrecer posibles aplicaciones en áreas como la agricultura, la industria o la medicina.

La Tiangong operará durante unos diez años y podría convertirse en una de las principales plataformas orbitales en funcionamiento, especialmente a medida que la Estación Espacial Internacional –una iniciativa encabezada por Estados Unidos y a la que China tiene vetado el acceso por los lazos militares de su programa espacial– se acerque a su retiro, previsto para 2030.

China ha invertido fuertemente en su programa espacial y ha conseguido alunizar la sonda Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna –primera vez que se logra– y llegar por primera vez a Marte, convirtiéndose en el tercer país –tras la extinta Unión Soviética y Estados Unidos– en amartizar.

FEW (EFE, Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology)