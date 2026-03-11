Una bola de fuego cayó sobre una casa en Alemania. Ahora la ESA busca explicaciones

La Agencia Espacial Europea (ESA) informó que está investigando una bola de fuego que atravesó los cielos de Europa durante el fin de semana antes de, según los informes, perforar un agujero del tamaño de un balón de fútbol en el techo de una vivienda alemana.

Bola de fuego visible en cinco países europeos

La bola de fuego, que brilló durante unos seis segundos justo antes de las 7 de la tarde, hora de Europa central (1800 GMT) del domingo, fue observada por personas en Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos.

La bola de fuego se fragmentó en pequeños meteoritos, algunos de los cuales aparentemente impactaron al menos una vivienda en la ciudad alemana de Coblenza, señaló la ESA en un comunicado.

Un meteorito perforó un agujero del tamaño aproximado de un balón de fútbol en el techo de una vivienda en el distrito de Güls de la ciudad. No se reportaron heridos.

Dos días después del incidente, el impacto sigue despertando interés en la región. Según informó la policía, hasta ahora se han encontrado once fragmentos de roca en y alrededor de la vivienda afectada.

El mayor de los fragmentos, de aproximadamente el tamaño de una pelota de tenis, fue hallado junto a otros diez trozos más pequeños que pesan entre seis y 161 gramos.

Algunos observadores dijeron que pudieron escuchar el rugido de la bola de fuego desde el suelo.

La ESA investiga objeto espacial no detectado previamente

La ESA indicó que su equipo de defensa planetariaf está analizando todos los datos recopilados sobre el objeto, que se cree tenía unos pocos metros de ancho.

Objetos de este tamaño impactan la Tierra con cierta regularidad, desde una vez cada pocas semanas hasta una vez cada pocos años, explicó la agencia.

"El momento y la dirección del impacto indican que probablemente el objeto no era visible para ninguno de los estudios telescópicos a gran escala que escanean el cielo nocturno en busca de este tipo de objetos", añadió.

Esto no es inusual: este tipo de objetos provenientes del espacio solo han sido detectados previamente 11 veces antes de ingresar a la atmósfera terrestre, afirmó la ESA.

Por ahora, los fragmentos recuperados siguen siendo analizados. Según reportó Der Spiegel, la policía señaló que, a simple vista, parecen "rocas", aunque su clasificación exacta solo podrá determinarla un experto.

Las autoridades también aclararon que el meteorito pertenece legalmente al propietario del terreno donde cayó, quien podrá decidir qué hacer con él. Un especialista del Instituto de Planetología ya ha mostrado interés en examinar el fragmento más grande.