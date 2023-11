Una alianza celestial: astroturismo entre Europa y América Latina

"Según las estadísticas, el 80% de la población mundial vive en sitios que no le permiten ver la vía láctea. Su contaminación lumínica apenas le permite ver las estrellas. Este público, el más amplio, quiere experimenta el cielo, con un suelo con un patrimonio distinto según el destino que elija”, explica a DW Gonzalo Contreras, consultor para la sistematización de esta iniciativa para fomentar el astroturismo, financiada (con 138.910 euros de un total de 180.088 euros) por el programa Adelante de la Unión Europea.

Ya en 2018, un un estudio de la Universidad Autónoma de México (UNAM) catalogaba el astroturismo en Coquimbo como turismo de intereses especiales. Éste se puede practicar en puntos especiales en el mundo debido a su latitud, a su clima y a su calidad atmosférica. Su público, alejado del turismo masivo de playa y sol, "es iniciado en astronomía, no necesariamente profesional pero curioso. Y hay también el público científico, que busca esos sitios especiales para observar el cielo, como son los observatorios en Chile o en Teruel”, sigue Gonzalo Contreras.

¿Atraer el astroturismo hacia esos puntos especiales del globo no implicaría afectarlos en cuanto a contaminación lumínica? "Es al revés”, responde a DW Gonzalo Contreras. "Toda iniciativa de astroturismo tiene una importante componente de conservación del cielo. Los municipios que ofrecen astroturismo definen su luminaria pública no sólo para que no aumente la contaminación lumínica sino para que, a través de utilización energética inteligente, incluso se reduzca”, puntualiza.