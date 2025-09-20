Un ciberataque afecta a grandes aeropuertos europeos

Varios aeropuertos de Europa, incluidos los de Bruselas, Berlín y Heathrow, en Londres, sufrieron este sábado ciberataques, informó Collins Aerospace.

"Hemos tomado conocimiento de una disrupción relacionada con ciberataques en nuestro software MUSE en ciertos aeropuertos", confirmó esta empresa proveedora de servicios a AFP, después de que al menos tres importantes centros europeos de tráfico aéreo informaran sobre el problema.

En su sitio internet el aeropuerto de Bruselas precisó que este "ciberataque se produjo el viernes por la noche".

"Esto tuvo consecuencias importantes en el programa de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones", añadió. "La situación aún no está resuelta" el sábado por la mañana, precisó el aeropuerto a AFP, y debido al incidente, el registro y el embarque deben realizarse de manera manual.

Piden acudir al aeropuerto únicamente si el vuelo está confirmado

El aeropuerto de Bruselas, que preveía este sábado la salida de 35.000 pasajeros, aconseja a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado. Al menos nueve vuelos han sido cancelados y otros acumulan retrasos de más de una hora.

En Londres, el aeropuerto de Heathrow -el más importante de la capital, que en marzo se vio afectado por un apagón- también indicó estar afectado por estos problemas que "podrían provocar retrasos en las salidas". Las autoridades del aeropuerto aconsejaron a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea y llegar con mucha antelación para tener tiempo de realizar los trámites de registro.

En su sitio en internet el aeropuerto de Berlín también indicó que tenía un "problema técnico con un proveedor". No es la primera vez que los aeropuertos alemanes sufren ciberataques. Collins Aerospace indicó estar trabajando para resolver el incidente "lo antes posible". Se ignora el origen del ciberataque, que no ha sido reivindicado.

​