Uganda reporta dos nuevos casos de ébola vinculados a brote en República Democrática del Congo

Los "dos nuevos casos confirmados son ugandeses miembros del personal médico de una clínica privada de Kampala", la capital ugandesa, indicó el el Ministerio de Salud de ese país en un comunicado este lunes (25.05.2026).

Ambos están siendo tratados en una unidad especializada, agregó. Con estas contagios ya son siete los casos confirmados (incluido un deceso) en el país africano desde que se declaró la actual epidemia de ébola el 15 de mayo en la vecina República Democrática del Congo (RDC).

Más de 900 personas son sospechosas de haberse infectado del virus del ébola en RDC en el marco del actual brote, estimó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, este domingo.

Cepa Bundibugyo causa alarma mundial

En su último balance publicado el sábado, el Ministerio de Salud de RDC indicó que la epidemia había causado 207 muertes en el país. A raíz de la crisis, la OMS activó una alerta internacional de salud.

La epidemia está causada por la cepa Bundibugyo, para la que no hay cura ni tratamiento específico. Su tasa de mortalidad puede alcanzar 50%.

El ébola ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años, con una mortalidad de entre 25% y 90%, según la OMS.