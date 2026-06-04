Uganda confirma un nuevo caso de ébola y suma 16 contagios

Uganda confirmó un nuevo caso del virus del ébola, lo que aumenta a 16 los contagios, luego de que el 15 de mayo se declarara un brote en la vecina República Democrática del Congo (RDC).

"El nuevo caso es un nacional congoleño, un caso importado", aseguró el Ministerio de Salud ugandés en un breve comunicado este jueves (04.06.2026). Uno de los contagios corresponde a un hombre de RDC que murió en la capital ugandesa Kampala, mientras que hay trece pacientes internados y dos personas fueron dadas de alta.

Uganda anunció el 27 de mayo el cierre temporal de su frontera con RDC por el brote de ébola, que se ha propagado a su territorio. La epidemia es compleja por la falta de vacunas y tratamientos aprobados para la cepa Bundibugyo, responsable del brote.

"Emergencia de salud pública"

Este jueves, RDC elevó a 62 las muertes y 363 los casos confirmados por ébola e indicó que hay 206 "pacientes en aislamiento", mientras que seis enfermos lograron recuperarse de la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el virus comenzó a circular en la provincia congoleña de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, unos dos meses antes de que se declarara el brote, que calificó el 17 de mayo como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.