UE acuerda imponer nuevas sanciones a colonos israelíes

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes nuevas sanciones contra "las principales organizaciones israelíes culpables de apoyar la colonización extremista y violenta de Cisjordania".

La medida estuvo bloqueada por el ex primer ministro nacionalista húngaro Viktor Orbán hasta la victoria del nuevo jefe del gobierno Peter Magyar.

"Estos actos gravísimos e intolerables deben cesar sin demora", afirmó el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, en la red social X.

Al menos siete colonos u organizaciones serán incluidos en la lista negra, indicaron funcionarios europeos. La UE también acordó sancionar a representantes del movimiento terrorista palestino Hamás.

"Israel rechaza categóricamente la decisión de imponer sanciones a ciudadanos y organizaciones israelíes", reaccionó el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar.

"La UE eligió de manera arbitraria y política imponer sanciones a ciudadanos y entidades israelíes debido a sus opiniones políticas y sin ningún fundamento", denunció en X.

La violencia en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, se intensificó desde el ataque del grupo islamista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, el cual desencadenó el conflicto en la Franja de Gaza.

Aunque hay acuerdo en la UE para sancionar a los colonos israelíes extremistas, aún no hay consenso entre los Estados del bloque sobre dar pasos adicionales contra Israel, como la restricción de las relaciones comerciales.