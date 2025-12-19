Ucrania y Estados Unidos inician nueva ronda de negociaciones

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andri Gnatov, iniciarán este viernes (19.12.2025) en Estados Unidos una nueva ronda de contactos con los mediadores estadounidenses, dentro de las negociaciones que impulsa Washington para intentar poner fin a la guerra provocada por la agresión rusa contra territorio ucraniano.

"Hoy en EE.UU. comenzamos junto con el teniente general Andri Gnatov una nueva ronda de consultas con la parte estadounidense", escribió en su canal de Telegram Umerov, quien, junto al jefe del Estado Mayor, ha participado en todas las reuniones de las últimas semanas. Representantes de los principales socios europeos de Kiev también participarán en las reuniones de EE.UU. por invitación de Washington.

Umerov dijo que ya ha mantenido contactos con estos representantes europeos para coordinar posiciones. Según Axios, los contactos se celebrarán en Miami (EE.UU.), donde tiene su residencia uno de los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff. El mismo medio publicó que el emisario del Kremlin Kiril Dmitriev también se reunirá este fin de semana en Miami con los representantes de Donald Trump.

Europeos son la novedad

La inclusión directa de los europeos constituye una novedad respecto a las reuniones anteriores que se celebraron en Estados Unidos, aunque representantes del Viejo Continente sí estuvieron presentes el domingo y lunes pasados en Berlín, donde hubo una reunión entre negociadores ucranianos, europeos y estadounidenses con la idea de que los emisarios de Washington transmitieran a Rusia las propuestas de Kiev y sus socios para poner fin a la guerra.

La reunión en Estados Unidos se produce después de que el líder de Rusia, Vladimir Putin, afirmara el viernes 12 de diciembre que "la pelota está completamente en el campo" de Ucrania y sus socios, ya que Rusia había aceptado "compromisos" en sus propios diálogos con Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, no oculta su impaciencia por ver aprobado el acuerdo entre Kiev y Moscú.