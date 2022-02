Ucrania "no tiene miedo" y se sabría defender ante un ataque ruso, dijo su presidente

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este miércoles (16.02.2022) que el país "no tiene miedo a ningún enemigo", ni a predicciones sobre la fecha de un ataque ruso, y aseguró que la nación "se defenderá". El mandatario visitó a las tropas en Rivne, en el oeste, y luego en Mariúpol, en el otro extremo del país, cerca de la frontera con Rusia.

"No retrocederemos y no nos rendiremos. Estamos unidos por nuestra fortaleza y voluntad, firmeza, coraje y sabiduría. Estamos unidos por todos estos ocho años (de guerra en el Donbás). No tenemos miedo de ninguna predicción, ningún pueblo, ningún enemigo, porque nos defenderemos el 16 de febrero, el 17 de febrero, en marzo, abril, septiembre y diciembre", dijo.

Kiev pide una reunión en la OSCE

Ucrania solicitó además una reunión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en 48 horas tras la negativa rusa a participar ayer en la reunión convocada para proporcionar información detallada sobre su actividad militar cerca de las fronteras ucranianas.

"Instamos de nuevo a Rusia a abordar las preocupaciones legítimas de los Estados miembros y a utilizar las herramientas de la OSCE para reducir las tensiones causadas por sus actividades militares cerca de las fronteras ucranianas", escribió hoy el ministro de Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba.

"Las declaraciones sobre una retirada no son suficientes. Necesitamos transparencia y hechos", dijo en referencia al anuncio la víspera por parte de Rusia de la retirada parcial de unidades militares. Moscú explicó su negativa a participar en la reunión de la víspera al calificarla de "un juego político". "Aún nos tomamos en serio las herramientas de fomento de la confianza y la seguridad y no permitiremos que se utilicen para fines indecorosos", afirmó ayer el viceministro de Exteriores, Alexandr Grushko.

La OTAN se reforzará en el Este de Europa

Independiente de que haya o no desescalada, la OTAN decidió hoy fortalecerse en el Este de Europa para proteger a sus socios. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que, pase lo que pase en Ucrania, Rusia ya ha demostrado que puede refutar mediante la fuerza los principios en los que se basa la seguridad en el continente, "lamento decir que esta es la nueva normalidad en Europa", añadió.

Ante esa situación, Stoltenberg aseguró que "tenemos que considerar ajustes más a largo plazo de la postura de la OTAN en el este" de Europa. "Los ministros hoy decidieron desarrollar opciones para reforzar más la disuasión y defensa de la OTAN, incluido considerar nuevos batallones de la OTAN en el centro, este y sureste de Europa", anunció. "Rumania está dispuesta a acoger a un agrupamiento táctico, Francia está dispuesta a dirigirlo, y varios aliados desean participar en esta fuerza multinacional, pero no se ha tomado ninguna decisión definitiva", precisó Stoltenberg.

"Nuestros mandos militares trabajarán ahora en los detalles e informarán en unas semanas", adelantó. La reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra en Bruselas continuará mañana, pero emitieron ya hoy una declaración conjunta en la que piden a Rusia que se retire de Ucrania y defienden que "cada país tiene derecho a elegir sus propios acuerdos de seguridad", en referencia a la oposición rusa de que su vecino pueda algún día ingresar en la Alianza.