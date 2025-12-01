Ucrania destaca "avances significativos" tras diálogo con Estados Unidos

Las conversaciones sobre el plan de Estados Unidos para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, mantenidas con Kiev en Florida desde el domingo, dieron lugar a "avances significativos", declaró el negociador ucraniano Rustem Umerov.

Sin embargo, "algunos puntos aún requieren ajustes adicionales", afirmó en Facebook.

El enviado ucraniano también señaló que había acordado con la parte estadounidense mantener un contacto "constante".

Macron: plan sobre Ucrania "sólo puede finalizarse" con Kiev y los europeos

Un plan para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania "sólo puede finalizarse" con Kiev y los europeos "alrededor de la mesa", aseguró este lunes el presidente francés Emmanuel Macron tras reunirse con su par ucraniano Volodimir Zelenski en París.

El encuentro se produce un día antes del encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y Steve Witkoff, enviado del mandatario estadounidense Donald Trump, quien presentó hace diez días un proyecto de 28 puntos para poner fin a la invasión rusa.

"Actualmente, no hay propiamente un plan que esté finalizado", estimó Macron, para quien respecto a los territorios, "sólo el presidente Zelenski puede finalizarlo".