Ucrania anuncia creación de su primera bomba aérea

El ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, anunció este lunes (18.05.2026) la conclusión de los trabajos para la creación de la primera bomba aérea de ese país, que han durado diecisiete meses hasta tener listo un artefacto que pronto empezará a ser utilizado en situaciones reales de combate. Se trata de un importante avance en las capacidades ucranianas de ataque a larga distancia.

"Tardó 17 meses en desarrollarse. La ojiva pesa 250 kilos”, escribió el ministro Fedorov en su cuenta de X (Twitter), donde señaló que este tipo de explosivo tiene "un diseño único creado específicamente para las realidades de la guerra moderna”. Entre sus características se encuentra su capacidad de destruir fortificaciones, puestos de comando y otros objetivos a docenas de kilómetros detrás de las líneas del frente.

Los pilotos ucranianos están haciendo pruebas en condiciones de combate y llevando a cabo las últimas adaptaciones a esta bomba aérea, detalló el titular de Defensa. "Las bombas aéreas ucranianas pronto empezarán a atacar objetivos enemigos”, anunció.

Las bombas aéreas son explosivos convencionales de gran potencia dotados de sistemas de navegación propios que pueden lanzarse desde un avión sin que éste se acerque demasiado al objetivo. Rusia las utiliza masivamente en Ucrania y la destrucción masiva que causan ha sido un elemento clave para destruir posiciones fortificadas ucranianas y después poder avanzar.

Caída de dron en Lituania

En tanto, un dron que se sospecha puede ser ucraniano y que contenía explosivos se estrelló en el distrito de Utena, en territorio de Lituania, que tiene frontera con Rusia y Bielorrusia, informaron las fuerzas de seguridad lituanas. El dron fue encontrado por una persona que cortaba el césped en la aldea de Samane, según la radiotelevisión pública LRT.

La zona fue acordonada por la policía y este lunes por la tarde la carga explosiva del dron fue neutralizada, informó Comisaría Principal de Policía del Condado de Utena en su cuenta de Facebook. Según LRT, funcionarios lituanos sospechan que el dron procedía de Ucrania, ya que no se trata de un vehículo aéreo no tripulado del tipo Shahed utilizado frecuentemente por Rusia.





