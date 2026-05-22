Tulsi Gabbard renuncia como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos

La jefa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, declaró en una carta al presidente estadounidense Donald Trump que dimitía para cuidar a su esposo, a quien le diagnosticaron un tipo raro de cáncer.

"Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, efectiva a partir del 30 de junio", escribió Gabbard en la red social X, cuyo trabajo consistía en coordinar la información de seguridad global que se le proporcionaba al líder de la Casa Blanca.

"A mi esposo Abraham le diagnosticaron recientemente un tipo extremadamente raro de cáncer de hueso. Enfrenta grandes desafíos en las próximas semanas y meses", agregó la política de 45 años. "En este momento, debo apartarme del servicio público para estar a su lado y brindarle todo mi apoyo durante esta lucha. Abraham ha sido mi pilar durante nuestros 11 años de matrimonio", expresó.

"Estoy profundamente agradecida por la confianza que depositaron en mí y por la oportunidad de dirigir la oficina del director de Inteligencia Nacional durante el último año y medio", manifestó a Trump.

El líder republicano elogió de inmediato la gestión de Gabbard al frente de la DNI. "Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la vamos a extrañar", señaló en su plataforma Truth Social, y precisó que su adjunto Aaron Lukas ejercerá como director interino de los servicios de inteligencia.

Antigua demócrata de 45 años, Gabbard sirvió en Irak con la Guardia Nacional del Ejército, fue congresista y precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2020. Es conocida por cuestionar la comunidad de inteligencia y oponerse a las intervenciones militares de su país en el extranjero. Sus posiciones prorrusas y contra la guerra en Ucrania también generaron polémica.