Trump y Rodríguez dan detalles de larga llamada telefónica

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el miércoles (14.01.2026) estar satisfecho con sus relaciones con el actual liderazgo de Venezuela, tras una larga conversación telefónica con la “formidable” presidenta interina, Delcy Rodríguez.

“Creo que nos llevamos muy bien con Venezuela”, dijo en la Casa Blanca, describiendo a Rodríguez como una “persona formidable”, aunque no especificó en qué se basaba su valoración.

“Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas”, añadió Trump.

“Es alguien con quien trabajamos muy bien”, dijo el gobernante estadounidense sobre Rodríguez.

Trump afirmó en su plataforma social que la conversación abarcó varios temas, incluyendo petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional.

“Esta asociación entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular PARA TODOS. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera”, escribió.

Esta llamada sella el vuelco en la relación entre ambos países, que ya adelantan las gestiones para reanudar sus lazos diplomáticos y firmaron acuerdos energéticos.

Trump aseguró que todo “anda muy bien” con Venezuela, casi dos semanas después de que fuerzas estadounidenses bombardearan Caracas y otras regiones, y capturaran al líder autoritario Nicolás Maduro en una operación militar.

Washington lo acusa de inundar Estados Unidos con drogas, una acusación que él niega. Maduro se encuentra actualmente recluido en una prisión estadounidense.

Rodríguez: conversación “productiva y cortés”

Por su parte, Rodríguez calificó la conversación de “productiva y cortés” y “desarrollada en un marco de respeto mutuo”.

“Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos”, escribió en Telegram.

Poco antes, anunció que su país vive un “nuevo momento político” en un corto encuentro con periodistas en el que ignoró preguntas sobre un posible viaje a Estados Unidos o Colombia.

La conversación Trump-Rodríguez coincide con una nueva tanda de excarcelaciones de presos políticos, en un proceso que comenzó la semana pasada, pero avanza a cuentagotas.

Rodríguez asumió el poder luego de que Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos y enviados a Estados Unidos el 3 de enero para ser juzgados por narcotráfico.

La mandataria interina lo ha considerado un “secuestro”, pero no mencionó el tema al informar sobre la llamada con Trump.

En tono conciliador, Rodríguez indicó que espera que el “nuevo momento” de Venezuela “permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”.

El diario local El Nacional recordó que Trump habló con Rodríguez un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela.



