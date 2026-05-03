"Trump se enfrenta a operación 'imposible' o 'mal acuerdo'"
Irán dice que Trump debe elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo tras una propuesta de paz.
La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a una decisión crítica entre emprender una “operación militar imposible” o aceptar un “mal acuerdo” con Irán, en el contexto de las recientes tensiones entre ambos países.
Según la inteligencia del cuerpo militar, el margen de decisión de Washington se habría reducido tras los últimos movimientos diplomáticos de Teherán.
El organismo iraní también afirmó que Trump “debe elegir” entre ambas opciones, después de que Irán enviara una propuesta de acuerdo de paz a Estados Unidos.
Además, señaló que Teherán habría establecido un plazo para que las fuerzas estadounidenses levanten un supuesto bloqueo sobre puertos iraníes, aunque no se han detallado fechas ni condiciones específicas.
Por su parte, Donald Trump declaró que revisará la propuesta iraní en breve, aunque expresó dudas sobre su aceptación.
En su red Truth Social, afirmó que le resulta difícil considerar viable el plan, argumentando que Irán aún no ha “pagado un precio suficientemente alto” por sus acciones en las últimas décadas.