Trump recibe en la Casa Blanca a líder opositora venezolana María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este jueves (15.01.2026) con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, en un encuentro crucial que podría influir en la forma en que el presidente estadounidense busca definir el futuro político del país caribeño.

El almuerzo marcó la primera vez que ambos se conocieron en persona. Tras salir de la Casa Blanca, Machado declaró a la prensa que el encuentro fue “excelente” y no hizo comentarios sobre el contenido de la conversación, que aparentemente duró poco más de una hora.

Tras su reunión con Trump, Machado salió de la Casa Blanca y saludó brevemente a un grupo de simpatizantes que la vitorearon cerca de la entrada e intercambió abrazos con muchos. “Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, les dijo.

Machado, “una voz realmente notable y valiente para gran parte del pueblo venezolano”

La reunión se produce cuando Trump y sus principales asesores han señalado su voluntad de trabajar con la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro.

Después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, varias figuras de la oposición, miembros de la diáspora venezolana y políticos de Estados Unidos y Latinoamérica han expresado su esperanza de que Venezuela inicie el proceso de democratización.

Durante la visita, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Trump esperaba con interés reunirse con la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Machado dijo después que le “presentó” la medalla del galardón al presidemte estadounidense.

“Sé que el presidente esperaba con ansias esta reunión y que fuera una conversación positiva con Machado, quien es una voz realmente notable y valiente para gran parte del pueblo venezolano”, declaró Leavitt a la prensa.