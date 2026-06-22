Trump quiere "construir relación poderosa" con Colombia tras triunfo de De la Espriella

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este lunes (22.06.2026) su apoyo al recién electo presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

"Felicitaciones a 'El Tigre' Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia. Fue un gran honor para mí brindarle mi respaldo", escribió el líder de la Casa Blanca en su plataforma Truth Social.

"Espero con ganas trabajar conjuntamente para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza a nuestros dos países", agregó el mandatario republicano, que respaldó rápidamente a De la Espriella en cuanto el político colombiano surgió en los sondeos.

Washington "espera impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos", indicó el domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, poco después de anunciarse provisionalmente el triunfo del abogado conservador de 47 años.

De la Espriella ha manifestado que está dispuesto a bombardear las bases de los grupos guerrilleros aún en rebeldía y de los narcotraficantes con el apoyo de las fuerzas armadas estadounidenses, como ya sucede en el vecino Ecuador.



