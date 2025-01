Trump no descarta acción militar para controlar Canal de Panamá o Groenlandia

El presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, no descartó este martes recurrir al uso de la fuerza militar para recuperar el control del Canal de Panamá y volvió a acusar al país centroamericano de imponer tarifas de paso excesivas a los barcos estadounidenses que utilizan esta vía estratégica entre el Atlántico y el Pacífico.

En una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida (EE. UU.), Trump fue consultado directamente si descartaba el uso de "coerción militar o económica" para lograr su objetivo de tomar el control del canal de Panamá y de la isla de Groenlandia (Dinamarca). El presidente electo respondió: "No". "No, no puedo asegurarles que descartaré ninguna de esas dos opciones, pero puedo decir esto: los necesitamos para nuestra seguridad económica, puede ocurrir que debamos hacer algo", afirmó.

El hijo mayor del presidente electo, Donald Trump Jr., llegó este martes a Groenlandia, en medio de crecientes especulaciones sobre la posibilidad de que la futura administración estadounidense intente adquirir la isla, un territorio autónomo bajo administración danesa y donde Estados Unidos tiene una base militar estratégica para la influencia en el Polo Norte.

¿Golfo de América?

Sobre el Canal de Panamá, durante la rueda de prensa, Trump argumentó que China "básicamente está tomando el control" del canal y advirtió sobre la creciente influencia del gigante asiático en esta infraestructura clave para el comercio internacional. "El Canal de Panamá fue construido para nuestro Ejército", afirmó el mandatario electo, quien criticó nuevamente la decisión del fallecido expresidente Jimmy Carter (1977–1981) de transferir su control al país centroamericanos durante su mandato.

"El canal de Panamá es vital para nuestro país. Está siendo operado por China. Se lo entregamos a Panamá, no a China, y han abusado de ese regalo. Nunca debió haberse tomado esa decisión", declaró.

Locuaz, el millonario también amenazó con que "estallará el infierno en Medio Oriente" si el grupo islamista Hamás no libera a los rehenes israelíes antes de que él asuma el poder el próximo 20 de enero. "Estallará el caos", apuntó. También dijo que le gustaría cambiarle el nombre al Golfo de México por el de "Golfo de América", en cuanto asuma la presidencia, porque "tiene un lindo sonido, es lo apropiado, y México tiene que parar de dejar entrar a millones de personas a nuestro país".

Poco después del anuncio, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene aseguró que presentará un proyecto de ley lo más pronto posible para hacer oficial el cambio de nombre.

Además, Trump dijo que los países de la OTAN deberían aumentar el gasto en defensa hasta el 5 por ciento del PIB. "Todos pueden permitírselo", aseguró.