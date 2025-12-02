Trump insiste en que ataques contra narcotraficantes comenzarán “muy pronto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes (02.12.2025) en que las operaciones estadounidenses contra cárteles del narcotráfico comenzarán próximamente y no solo en Venezuela.

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario ya advirtió la semana pasada que sus fuerzas armadas actuarán en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos y advirtió a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.

Cuando se le pidió que diera más detalles, Trump dijo que se refería a países que fabrican y venden fentanilo o cocaína, y dijo que escuchó que Colombia producía cocaína y la vendía a Estados Unidos. “Cualquiera que haga eso y lo venda a nuestro país está sujeto a ataques”, expresó.

Venezuela seguirá aceptando migrantes deportados

El régimen de Nicolás Maduro indicó este martes que reautorizó los vuelos de Estados Unidos para deportar migrantes, días después de haberlos suspendido por la advertencia de Trump sobre el cierre del espacio aéreo venezolano.

La llegada de aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos se mantuvo regularmente, a pesar de la tensión entre ambos países por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

La autoridad aeronáutica venezolana “recibió la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela”, indicó el ministerio de Transporte en un comunicado este martes.

Caracas permitirá el ingreso de dos vuelos de la empresa estadounidense Eastern Airlines los miércoles y viernes.

Unos 75 vuelos con deportados se realizaron este año, con al menos 13.956 venezolanos deportados desde Estados Unidos, según el régimen venezolano.



