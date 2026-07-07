Trump expresa decepción con la OTAN por no secundar su ofensiva en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes (07.07.2026) que no estaba contento por la respuesta de los aliados de la OTAN en Europa durante el conflicto con Irán, tras llegar a Turquía para la cumbre de la alianza.

"Me decepcionó mucho la OTAN", dijo a periodistas al reunirse con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. "No necesitábamos ayuda alguna y en cierto modo los estaba poniendo a prueba", explicó.

"Estaba probando para ver si estarían ahí o no, porque desde hace mucho he dicho que nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos estuvieran ahí para nosotros", lamentó el líder de la Casa Blanca.

Trump: Estados Unidos levantará sanciones que impedían venta de aviones F-35 a Turquía

Asimismo, Trump afirmó este martes que Washington considerará la venta de aviones de combate F-35 a Turquía, tras haberla excluido del programa en 2019 porque el gobierno turco había adquirido un sistema ruso de defensa antiaérea.

"Esa es una decisión que vamos a tomar", declaró. "Es un avión genial, el mejor avión con diferencia, y es desde luego algo que vamos a considerar", apuntó junto a Erdogan después de llegar a Ankara para una cumbre de la OTAN prevista para este martes y miércoles.

Turquía lleva mucho tiempo tratando de resolver la cuestión de su readmisión en el programa de los F-35 y del levantamiento de las sanciones estadounidenses en virtud de una ley, dos temas que han deteriorado las relaciones y obstaculizado los proyectos turcos de defensa. "Vamos a levantar las sanciones", dijo Trump este martes. "No queremos sancionar a nuestros amigos", agregó.