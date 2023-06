Trump es investigado por manejo de documentos clasificados

La notificación provino de la oficina del consejero especial Jack Smith, dijeron The New York Times, CNN y otros medios. Se trata de la señal más clara hasta ahora de que los fiscales se están acercando a acusar al expresidente, ya imputado en otro caso.

Trump: "no he hecho nada"

"Nadie me ha dicho que estoy siendo acusado, y no debería serlo porque no he hecho NADA equivocado", escribió Trump en su red social, en respuesta a los informes de prensa.