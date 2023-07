Trump es el gran favorito a la nominación republicana, según encuesta

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) aparece imbatible frente al resto de los candidatos republicanos a las primarias de su partido para los comicios de 2024, según una encuesta publicada este lunes por The New York Times.

La encuesta del The New York Times, realizada a 932 personas con un margen de error de 3,96 puntos porcentuales, constata que los varios frentes judiciales no han mermado la popularidad de Trump de cara a las elecciones de noviembre de 2024, en las que el actual presidente, el demócrata Joe Biden, buscará su reelección.