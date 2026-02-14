Trump envía otro portaaviones a Medio Oriente

EE.UU. enviará a su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, desde aguas del Caribe, donde formó parte del amplio despliegue contra el narcotráfico ordenado por el presidente Donald Trump, al área de Medio Oriente, en medio de una renovada presión de Washington sobre Irán, confirmó este viernes (13.02.2026) el mandatario estadounidense.

Consultado por periodistas en la Casa Blanca, Trump afirmó que de no llegar a un acuerdo con Teherán, el portaaviones Ford sería "necesario". "Si no tenemos un acuerdo, lo necesitaremos. Si tenemos un acuerdo, se irá. Se irá muy pronto. Tenemos uno ahí fuera que acaba de llegar. Si lo necesitamos, lo usaremos. Lo tenemos listo, una fuerza muy grande", afirmó.

Se espera que el Gerald R. Ford y su grupo de escolta comiencen el viaje en los próximos días para unirse al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico. El jueves, Trump aseguró que, de no alcanzarse un pacto con las autoridades iraníes, Washington activará una segunda fase. "Hay que alcanzar un acuerdo, de lo contrario será muy traumatizante" para Irán, advirtió.

Presión contra Teherán

El Gerald R. Ford, el mayor navío de su tipo de la Armada estadounidense, fue enviado desde el Mediterráneo al Caribe, donde inició una misión a mediados de noviembre como parte de la campaña de presión sobre el entonces Gobierno de Nicolás Maduro. Los aviones de combate de la dotación del Gerald R. Ford participaron en el ataque del 3 de enero a Caracas en el que fueron capturados Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Se espera que la tripulación del portaaviones no regrese a su puerto de origen en Virginia hasta finales de abril o principios de mayo, semanas después de su periodo programado en dique seco para importantes reparaciones, informó el New York Times.

Trump ha incrementado la amenaza militar contra la república islámica tras la respuesta de las fuerzas de seguridad en Teherán a las protestas el mes pasado, que, según grupos de derechos humanos, dejó miles de muertos. Luego, siguió presionando a Teherán para alcanzar un acuerdo, en particular sobre el programa nuclear iraní. Ambos países reanudaron sus diálogos el 6 de febrero en Omán.

Este mismo viernes, tras una ceremonia con los militares que participaron en la operación para capturar a Maduro, Trump volvió a referirse a Irán. Consultado sobre si quería un "cambio de régimen" en el país asiático, dijo que "eso sería lo mejor que podría pasar". Y agregó: "Durante 47 años han estado hablando y hablando y hablando. Mientras tanto, hemos perdido muchas vidas".

DZC (EFE, AFP)