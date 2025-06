Trump difunde teoría conspirativa sobre "ejecución" de Biden y su sustitución por clones robóticos

El presidente Donald Trump volvió a generar controversia este sábado (31.05.2025) por la noche al compartir en Truth Social una extravagante teoría conspirativa que afirma que Joe Biden fue "ejecutado en 2020" y sustituido por clones robóticos.

La publicación, que Trump reenvió poco después de las 10 p.m., provenía de una pequeña cuenta pro-Trump y declaraba textualmente: "No hay #JoeBiden - ejecutado en 2020. #Biden clones dobles y entidades sin alma de ingeniería robótica son lo que ves. Los demócratas no saben la diferencia".

Afirmaciones sin evidencia

Según reporta Newsweek, no existe evidencia verificable que sustente tales afirmaciones. El presidente Biden ha mantenido una agenda pública documentada que incluye comparecencias en vivo, ruedas de prensa no programadas y encuentros bilaterales con mandatarios internacionales. Un supuesto encubrimiento de esta naturaleza implicaría la coordinación de múltiples actores políticos, mediáticos y diplomáticos de distintas filiaciones, lo cual resulta altamente improbable.

El momento de esta publicación resulta particularmente llamativo, ocurriendo apenas un día después de que Biden informara a los periodistas que se sentía bien tras iniciar tratamiento para una forma agresiva de cáncer de próstata.

Según Newsweek, el cáncer fue clasificado con una puntuación de Gleason de 9, definida por la Sociedad Americana del Cáncer como de "alto grado", con metástasis en los huesos.

Trump ha sugerido que el diagnóstico de Biden no era nuevo y había sido ocultado al público, y días después del anuncio del cáncer, compartió otro post llamando a Biden "cadáver decrépito" mientras repetía acusaciones sobre las elecciones de 2020 y el uso de autopen para firmar documentos oficiales.

Patrón de teorías conspirativas

Esta no es la primera vez que Trump amplifica teorías conspirativas. Según un análisis del New York Times de sus publicaciones en redes sociales durante seis meses en 2024, al menos 330 de ellas describían complots falsos y secretos, incluyendo sugerencias de que el FBI había ordenado su asesinato y acusaciones de que funcionarios del Gobierno habían orquestado los disturbios del Capitolio el 6 de enero de 2021.

De acuerdo con un recuento previo del Washington Post, Trump realizó 30.573 declaraciones falsas o engañosas durante sus primeros cuatro años en la Casa Blanca, lo que equivale a un promedio de 21 diarias.

Su inclinación por compartir teorías desacreditadas no se limita a las redes sociales; el mes pasado, en una reunión con el presidente de Sudáfrica en el Despacho Oval, afirmó falsamente que los granjeros blancos sudafricanos eran víctimas de asesinatos en masa, mostrando una imagen que en realidad correspondía al conflicto en el este del Congo.

Desde la publicación del mensaje, Trump no ha ofrecido explicaciones. La Casa Blanca tampoco ha respondido a solicitudes de comentario, ni lo ha hecho el equipo de Biden.

FEW (Newsweek, The New York Times y NBC News)