Trump dice que no descarta una guerra con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, tras meses destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas con droga cerca del país sudamericano. "No lo descarto, no", dijo el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC News realizada el jueves y difundida este viernes (19.12.2025).

Trump ordenó el martes 16 de diciembre bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas. De esta forma, su Gobierno aumentó la presión sobre Caracas, tras meses de bombardeos a supuestas lanchas pertenecientes al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

En la entrevista, el presidente de Estados Unidos dijo que habrá más incautaciones petroleras y, al ser preguntado por un cronograma, agregó: "Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos". El republicano se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia es derrocar a Nicolás Maduro. "Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe más que nadie", respondió el mandatario, quien mantuvo una llamada telefónica en noviembre con el líder chavista.

Cambio significativo

El presidente estadounidense ha prometido varias veces que "pronto" comenzarán los ataques contra supuestos objetivos del narcotráfico dentro de territorio venezolano. El hecho de que no descarte una guerra supone un cambio significativo en su retórica, ya que hizo campaña en contra de la participación de su país en conflictos extranjeros, alejándose así de la postura tradicional del Partido Republicano.

Sus bases lo han criticado por centrarse demasiado en la política exterior en lugar de en los problemas internos, como el aumento del costo de la vida. Para que Estados Unidos pueda declarar la guerra se requiere la autorización del Congreso. El Partido Demócrata insiste en que Trump necesita el aval del Legislativo también para los ataques contra las embarcaciones supuestamente cargadas con drogas.