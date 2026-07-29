Trump dice que golpeará "con fuerza" a Irán tras ataques contra bases de EE. UU. en Jordania

El presidente Donald Trump advirtió este miércoles (29.07.2026) que las fuerzas armadas de Estados Unidos tomarán duras represalias contra el régimen islámico de Irán, tras un ataque con misiles contra bases estadounidenses en Jordania, indicó la cadena Fox News.

"Los vamos a golpear con fuerza. Van a recibir una paliza", aseguró una corresponsal de Fox al citar al líder de la Casa Blanca. La televisión iraní reportó este miércoles ataques estadounidenses en una ciudad del noroeste del país.

Además, Estados Unidos y Arabia Saudita bombardearon este miércoles posiciones de milicias respaldadas por Teherán en Irak, en represalia por sus ataques contra fuerzas estadounidenses e instalaciones petroleras sauditas por parte de grupos que el reino calificó como "milicias terroristas leales a Irán".

Según Fox News, Trump declaró que estos ataques "fueron coordinados con el gobierno iraquí". Los bombardeos dejaron al menos 20 muertos y 32 heridos entre las filas del Frente de Movilización Popular (FMP), ahora integrada en el ejército iraquí, según esta alianza paramilitar proiraní.