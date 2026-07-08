Trump dice que el alto el fuego con Irán "ha terminado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles (08.07.2026) que la tregua con Irán "ha terminado" tras los nuevos ataques cruzados entre las fuerzas estadounidenses y la república islámica.

Trump calificó a Irán de "basura" y de país dirigido por "locos" después de que Teherán respondiera a bombardeos estadounidenses atacando bases norteamericanas en el Golfo.

Los precios del petróleo se dispararon de inmediato un 5% tras las declaraciones del mandatario estadounidense. "Por lo que a mí respecta, ha terminado", declaró Trump durante la cumbre de la OTAN en Ankara, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.

"Es una pérdida de tiempo tratar con ellos, son basura, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían", añadió.

El republicano acusó además a Irán de tergiversar repetidamente lo acordado en la tregua firmada entre Washington y Teherán el pasado 17 de junio.

"Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de ello. Tienen algún problema, están chiflados", sostuvo Trump.