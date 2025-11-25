Trump destaca relación "extremamente fuerte" con China tras llamada con Xi Jinping

El presidente estadounidense Donald Trump elogió este lunes (24.11.2025) la relación "extremadamente fuerte" entre Estados Unidos y China, tras conversar con su homólogo Xi Jinping, aunque no mencionó el controversial tema de Taiwán.

El líder de la Casa Blanca también confirmó que visitará China en abril de 2026 y que Xi irá a Washington posteriormente en el año.

Pekín reclama a Taiwán como parte de su territorio y no descarta una invasión de la isla, a la que somete a una fuerte presión militar, económica y diplomática.

Xi expresó a Trump durante la llamada que ambos países deben "mantener el impulso" actual de sus relaciones, tras el encuentro de los dos dirigentes en Corea del Sur a finales de octubre, reportó la agencia de noticias Xinhua.

Xi aborda tema de Taiwán, Trump lo ignora

El mandatario chino también subrayó que la reincorporación de Taiwán a China "es una parte importante del orden internacional de la posguerra", de acuerdo al medio.

En un comunicado posterior, Trump destacó la fortaleza del vínculo entre ambos países, pero no hizo mención al tema de Taiwán. Estados Unidos no reconoce las aspiraciones de Taiwán a constituirse como Estado, pero es su principal socio y mayor proveedor de armas.

"Nuestra relación con China es extremadamente fuerte. Esta llamada fue una continuación de nuestra muy exitosa reunión en Corea del Sur hace tres semanas. Desde entonces, ha habido avances significativos en ambas partes para mantener nuestros acuerdos actualizados y precisos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.