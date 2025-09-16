Trump demanda por difamación y calumnia al "New York Times"

El diario neoyorquino The New York Times ya avanzó la semana pasada que Trump había amenazado con tomar acciones legales por la publicación de artículos sobre una carta de cumpleaños presuntamente enviada por el actual presidente de EE. UU. al financiero y delincuente sexual ya fallecido Jeffrey Epstein.

La carta contiene un mensaje mecanografiado insertado en la silueta dibujada de una mujer desnuda y el presidente estadounidense niega que la firma que la acompaña sea la suya.

"Difamación y calumnia"

"Se ha permitido a The New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba, YA!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

"Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnia por 15 000 millones de dólares contra The New York Times", afirmó el presidente estadounidense.

Fue el lunes 15 de septiembre de 2025 cuando Trump presentó la demanda, que también está dirigida a cuatro reporteros del diario y a la editorial Penguin Random House, según la querella de 85 páginas presentada en un tribunal de distrito de Florida.