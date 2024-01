Trump consigue respaldo electoral de liderazgo republicano en Cámara Baja

4 de enero de 2024, 5:22 AM

Asimismo, también cuenta con el respaldo del presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, Richard Hudson. El digital The Hill recordó este miércoles que aunque Emmer afirmó el año pasado que no iba a apoyar a ningún candidato, acabó por decidirse después de que Scalise le diera este martes su confianza a Trump y de que él fuera el único del liderazgo republicano en no haberse pronunciado.