Trump anuncia que permitirá a Ucrania fabricar misiles Patriot

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles (08.07.2026) que Washington otorgará a Ucrania el "derecho a fabricar" misiles de defensa aérea Patriot, durante una reunión con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en la cumbre de la OTAN.

"Una de las cosas de las que vamos a hablar es que les vamos a dar una licencia para fabricar Patriots. No está mal, ¿verdad? Así no podrán quejarse de que no les damos suficientes", dijo el líder de la Casa Blanca a su homólogo.

Ucrania tiene dificultades para interceptar los ataques rusos con misiles balísticos debido a la escasez de interceptores Patriot, fabricados en Estados Unidos y esenciales para su defensa.

Sin embargo, y a pesar de los intensos bombardeos rusos sobre Kiev en los últimos días, Ucrania parece estar cambiando el rumbo de la guerra gracias en parte a sus ataques en profundidad en territorio ruso.

"Es una escalada, pero también es una escalada que puede contribuir a llegar a un final", declaró Trump en referencia a los ataques en territorio ruso.