Trump anuncia aranceles del 100% a chips y semiconductores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles (06.08.2025) que impondrá un arancel del 100 % a las importaciones de chips y semiconductores para forzar que estos se fabriquen en su país.

“Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si fabrican en Estados Unidos o se han comprometido a fabricar sin lugar a dudas en Estados Unidos, no se les aplicará ningún cargo”, aseguró el mandatario durante un evento en el Despacho Oval.

El republicano, que esta semana avanzó su intención de anunciar gravámenes a esos componentes de alta tecnología, dijo que “a todos los chips y semiconductores que entren a Estados Unidos se les aplicará un arancel del 100 %”.

Apple promete megainversión adicional

Con esta decisión, el neoyorquino busca traer este tipo de producción al país para favorecer la industria.

De hecho, lo expuso durante un acto con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, con quien presentó una nueva alianza en esta línea.

La compañía subirá a 600.000 millones de dólares sus inversiones en el país, ampliando su producción y creando puestos de trabajo, con el fin de evitar los aranceles de Trump.

“Nuestros productos se diseñan aquí. Contratamos y crecemos aquí, y generamos 450.000 empleos con miles de proveedores y socios en los 50 estados”, detalló Cook.

No obstante, la empresa de la manzana mordida depende de más de tres millones de trabajadores en su red de suministro en China y ha expandido su producción en India, lo cual no se alinea con los planes de Trump.

China ha sido la principal base de fabricación y de montaje de la compañía en las últimas dos décadas, pero en años recientes la compañía estadounidense trasladó parte de su producción a Vietnam, Tailandia e India.