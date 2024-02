Trump amenaza con no defender a países en mora con la OTAN

12 de febrero de 2024, 5:50 AM

Donald Trump amenazó el sábado con que, de ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos, no defendería a países de la OTAN que estén en mora de sus pagos y que incluso alentaría a Rusia a atacarlos.

El expresidente estadounidense reprocha a menudo a miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de no financiar lo suficiente a la alianza.

"Uno de los presidentes de un gran país se levantó y dijo 'Bueno señor, si no pagamos y Rusia nos ataca ¿Nos protegerá?", contó el magnate antes de revelar su respuesta: "No, no les protegería, de hecho animaría (a Rusia) a hacer lo que le de la gana. Deben pagar sus deudas".