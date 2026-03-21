Trump al papa: "no quiero hacer un alto el fuego en Irán"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió el viernes (20.03.2026) al papa León XVI que no está interesado en hacer un alto el fuego en Irán, después de que el pontífice pidiera una tregua y diálogo en Oriente Medio.

"Podemos tener un diálogo, pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser cuestionado por la petición de León XVI.

El republicano presumió el éxito de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, que según d ijo ha destruido a la Armada y la Fuerza Aérea de la República Islámica y ha matado a todos sus líderes.

Cuestionado sobre su plan para garantizar la seguridad de los barcos en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, Trump dijo que se trata de una "maniobra militar sencilla y relativamente segura".

Sin embargo, apuntó que se necesita desplegar un número importante de buques, pero la OTAN "hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo".

Trump aseguró que, en realidad, Estados Unidos no necesita el estrecho de Ormuz, dado que, según él, no lo utiliza, sino que los interesados en abrir la vía, bloqueada por Irán en represalia por la guerra, son los países europeos, Japón y Corea del Sur, entre otros.

La guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, está a punto de cumplir un mes sin que Trump haya aclarado cuánto prevé que se prolongue el conflicto.