Trump afirma que hay "buenas probabilidades" de alcanzar acuerdo con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump expresó su optimismo de que Estados Unidos logre un acuerdo con el régimen islámico de Irán y minimizó las preocupaciones sobre una posible escasez de municiones estadounidenses a causa del conflicto.

"Estamos hablando en este momento", dijo Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One este lunes (27.07.2026). "Creo que hay buenas posibilidades de que algo suceda. Y si ocurre, bien. Si no, volveremos a hacer lo que hacíamos hace dos días", explicó.

Asimismo, dijo que Estados Unidos tenía "muchas municiones", aunque "para ser sincero, me gustaría tener más", agregó. "Se ha dado tanto a Ucrania".

Trump también indicó que los dirigentes iraníes habían solicitado una reunión y sostuvo que "la única razón por la que quieren reunirse" es porque Estados Unidos "ha estado golpeándolos muy duro".

Sin embargo, el régimen islámico de Teherán aseguró el lunes que actualmente no mantiene ninguna negociación con Washington, a pesar del reciente cese de los combates entre ambos países.



