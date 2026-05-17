Trump advierte: "no quedará nada" si Irán no acepta acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo (17.05.2026) que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en medio del alto al fuego vigente desde principios de abril y volvió a amenazar a la República Islámica con más ataques.



"Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!", escribió el mandatario en su red Truth Social. En medio de la fragilidad de la tregua, Trump responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, en una entrevista en Fox News a la vuelta del viaje a Pekín la semana pasada.

Aseguró que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados "al día siguiente", una situación que, según dijo, se ha repetido en cinco ocasiones. "Cada vez que se dialoga ellos (Irán) aceptan todo y luego se retiran (...) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación", dijo Trump.

Además del mensaje, explícito, del domingo, el mandatario publicó el sábado una imagen suya recreada por inteligencia artificial en la que se sugería que podrían retomarse los ataques en Irán. (EFE, AFP)

Israel denuncia que Hezbolá ha lanzado al menos 200 proyectiles este fin de semana

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo (17.05.2026) que el grupo chiita Hezbolá lanzó 200 proyectiles tanto a las tropas que ocupan militarmente el sur del Líbano como a territorio israelí durante el fin de semana, acusándolo de violar la tregua.

"Estos ataques tenían por objetivo tanto el territorio israelí como las tropas de las FDI que operaban en la zona, lo que refleja un patrón continuado de escalada y desinterés por los entendimientos del alto al fuego", recoge un comunicado de las fuerzas armadas israelíes, que no han dejado de bombardear territorio libanés pese a los ceses de las hostilidades. (EFE, AFP)

Cinco muertos tras ataques de Israel en Gaza

Al menos cinco palestinos murieron este domingo (17.05.2026) en bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. Tres de las víctimas perdieron la vida tras un ataque sobre Deir Al Balah, informó la morgue del Hospital de los Mártires de Al Aqsa de esta ciudad, que recibió los cuerpos.

Los tres fallecidos fueron identificados como Ahmed Salem Abu Asad, Abderraman Ahmad Mohamad Muhaysin e Ibrahim Rayan, quienes se encontraban cerca del centro médico en el momento del ataque, lanzado presuntamente contra un puesto de comidas de caridad.

Otra víctima perdió la vida tras ser alcanzado por un impacto de un ataque israelí cerca de un puesto de control policial, y un quinto fallecido se produjo durante un bombardeo contra un campamento en Yan Junis.

El grupo islamista Hamás ha denunciado que estas acciones "constituyen un crimen de guerra deliberado y una escena recurrente del genocidio en curso contra nuestro pueblo". "Llegará el día en que [Israel] pague el precio por estos crímenes atroces", añadió el grupo armado palestino en un comunicado. (EFE, Reuters)

Un ataque con dron cerca de central nuclear de Emiratos desata un incendio

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmaron este domingo (17.05.2026) haber respondido a un incendio provocado por un ataque con dron que se desató "fuera del perímetro interior" de la central nuclear de Barakah, en la región meridional de Al Dhafra, sin que haya ocasionado problemas de seguridad.

"No se registraron heridos y no hubo impacto en los niveles de seguridad radiológica", indicó la oficina de medios de Abu Dabi en un comunicado, en el que afirmó que las autoridades han tomado "todas las medidas de precaución".

La nota añadió que la Autoridad Federal de Regulación Nuclear emiratí confirmó que "el incendio no afectó la seguridad de la central ni el funcionamiento de sus sistemas esenciales", mientras que aseguró que todas las unidades de la planta "operan con normalidad" tras el ataque.

Israel y EE.UU. se estarían preparando para reanudar hostilidades con Irán

El ejército israelí se encuentra en estado de máxima alerta ante una posible reanudación de los ataques contra Irán, según informó el domingo (17.05.2026) el diario israelí “Yedioth Ahronoth”, citando fuentes gubernamentales.

Según el informe, el Gobierno de Israel está a la espera de una decisión del presidente estadounidense, Donald Trump. Se señaló que cada vez hay más indicios de que Trump ha llegado a la conclusión de que Teherán no está dispuesto a aceptar sus condiciones para poner fin a la guerra.

Yedioth Ahronoth informó que Estados Unidos e Israel se estaban preparando intensamente para una reanudación de las hostilidades. Mientras que el New York Times informó que el Pentágono se estaba preparando para reanudar la guerra porque no se habían alcanzado los objetivos originales de Washington, en particular en lo que respecta al programa nuclear de Teherán.

En paralelo, Irán advirtió hoy a Estados Unidos que cualquier nueva agresión militar en su contra provocará una respuesta “más contundente y severa”, incluido escenarios “sorpresivos y devastadores”, afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi. Esto después de nuevas amenazas del presidente Donald Trump, y en medio del estancamiento de las negociaciones de paz. (afp, efe)

Qalibaf asume representación especial de Irán para China

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, fue nombrado representante especial de Irán para asuntos relacionados con China tras consolidarse como negociador jefe en las conversaciones de paz con Estados Unidos, según informó este domingo (17.05.2026) la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

“Qalibaf ha sido nombrado recientemente representante especial de la República Islámica de Irán para asuntos relacionados con China, a propuesta del presidente, Masud Pezeshkian, y con la aprobación del líder supremo, Mojtaba Jameneí”, anunció el medio citando a fuentes informadas.

Tasnim indicó que el nombramiento otorga a Qalibaf un nivel de competencias distinto al de anteriores responsables, al asumir el cargo como representante especial de Irán y no únicamente como delegado del presidente o del líder supremo. (efe, afp)

Israel lanza ataques contra Hezbolá en medio de negociaciones con el Líbano

Los ataques israelíes se centraron el domingo (17.05.2026) en el este y el sur del Líbano, según informaron los medios estatales, a pesar de un frágil alto el fuego. Dos ataques israelíes alcanzaron la localidad de Sohmor, en el valle de la Bekaa, al este del Líbano, según informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA), de titularidad estatal, que añadió que se produjeron otros ataques en todo el sur del Líbano.

Los últimos ataques se produjeron después de que enviados de Israel y el Líbano mantuvieran una tercera ronda de negociaciones en Washington y acordaran prorrogar el alto el fuego. No obstante, los combates han continuado, con ataques israelíes y de Hezbolá contra las fuerzas israelíes.

Hezbolá, respaldado por Irán, ha denunciado en repetidas ocasiones las conversaciones con Israel. “Las negociaciones directas que las autoridades del Líbano han llevado a cabo con el enemigo israelí les han conducido por un camino sin salida que no dará más que una concesión tras otra”, declaró el domingo el diputado de Hezbolá Hussein Hajj Hassan. (afp, dpa)

El portaviones Gerald Ford regresa a Estados Unidos

El portaaviones estadounidense Gerald Ford, que había sido enviado por el presidente Trump a Oriente Medio antes del inicio de la guerra en Irán, regresó el sábado a Estados Unidos.

La embarcación cumplió una misión "récord" de 326 días, la más larga para un grupo aeronaval desde la guerra de Vietnam. (afp, efe)