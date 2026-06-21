Trump advierte a Irán que no "causen problemas" en el Líbano o volverán los ataques





Trump advierte a Irán que no "causen problemas" o volverán los ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con volver a atacarlo si no "detiene a sus aliados" en Líbano, en medio de las negociaciones entre ambos países que se desarrollan este domingo (21.06.2026) en Suiza.

El republicano se refería en su mensaje a frenar los ataques del grupo islamista Hezbolá en el sur de Líbano: "Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia", declaró en su plataforma Truth Social. (afp, efe)

JD Vance ve avances tras primeras horas de negociaciones con Irán

Las primeras horas de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Oriente Medio han registrado "grandes avances", aseguró este domingo (21.06.2026) el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que encabeza la delegación norteamericana.

"Ya hemos logrado grandes avances en las últimas horas y espero que consigamos progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones", indicó en una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán, quienes participan como medidores. (efe, afp)

Qatar anuncia el inicio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

Qatar confirmó este domingo que las conversaciones entre el régimen islámico de Irán y Estados Unidos arrancaron en Bürgenstock, Suiza, con presencia de los mediadores cataríes y de Pakistán, para abordar la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el miércoles entre las partes con el fin de poner fin a la guerra.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar anunció "el lanzamiento de la cumbre del lago de Lucerna y la primera reunión del comité de alto nivel, con la participación de representantes de Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los dos Estados mediadores: el Estado de Qatar y la República Islámica de Pakistán".

El emirato agregó que esperaba que las reuniones "condujeran a un acuerdo integral y duradero que aborde todos los aspectos contemplados en el memorando de entendimiento". (afp/efe)

Israel insiste en que sus tropas no se retirarán de Líbano

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este domingo que el ejército de Israel "no se retirará" de la zona que ocupa en el sur de Líbano, a pesar del alto al fuego acordado con el grupo islamista proiraní Hezbolá.

"El alto al fuego anunciado ayer permite que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantengan todas sus posiciones en la zona de seguridad que protege a las comunidades del norte", aseguró en sus canales oficiales.

Además, la nota sostiene que las tropas israelíes continuarán "operando desde allí hacia el interior contra terroristas e infraestructuras terroristas" durante la tregua.

Irán afirma que no fabricará armas nucleares pero no renunciará al enriquecimiento de uranio

El presidente iraní Masud Pezeshkian reiteró este domingo (21.06.2026) que el régimen islámico de Irán está dispuesto a dar garantías de que no fabricará armas nucleares, aunque insistió en que no renunciará a su derecho a enriquecer uranio.

"Lo que Estados Unidos exige es que Irán no fabrique una bomba atómica. Esto no es nada nuevo y también podemos declarar por escrito que no tenemos intención de fabricar una bomba", aseguró según su página web oficial.

"Sin embargo, no renunciaremos a nuestro derecho al enriquecimiento y la otra parte no tendrá más remedio que aceptar este derecho", agregó, justo cuando representantes iraníes y estadounidenses están reunidos en Suiza para negociar un acuerdo.