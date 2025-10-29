Trinidad y Tobago alista masiva deportación de venezolanos

El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago ordenó este martes ubicar a al menos 200 inmigrantes venezolanos en un Centro de Detención de Inmigración para ser deportados por instrucciones de la primera ministra del país, Kamla Persad-Bissessar, en una nueva escalada en la crisis desatada por la llegada a la isla de un buque de guerra estadounidense para ejercicios militares.

El plan lo había propuesto Persad-Bissessar como parte de su política migratoria, pero no fue hasta ahora que el secretario permanente del Ministerio de Seguridad Nacional, Videsh Maharaj, envió la solicitud, en la que explica que todos los inmigrantes ilegales serían amontonados antes de ser deportados. Los venezolanos son la principal comunidad de migrantes en el archipiélago.

Los indocumentados, según agregó Maharaj en el pedido, no quedarán previamente supervisados por las autoridades como una orden oficial, sino que serán deportados en masa como un ejercicio migratorio. El 15 de agosto pasado, reporteros del país le cuestionaron a Persad-Bissessar cuándo cumpliría sus promesas en política migratoria, a lo que respondió que "pronto".

La relación bilateral entre Venezuela y Trinidad y Tobago comenzó a deteriorarse con la llegada al poder, en mayo de este año, de Kamla Persad-Bissessar, que tiene un discurso contra la migración venezolana alineado con Washington. La primera ministra acusa a la anterior administración de no haber enfrentado adecuadamente la inmigración irregular, a la que vincula con un aumento en la criminalidad del país.

"Eso fue lo que permitieron que pasara por los pasados diez años. No hubo ningún intento para que nuestros antecesores separaran a aquellos inmigrantes venezolanos que legítimamente escapaban de su país a aquellos que venían acá con intenciones criminales", sostuvo Persad-Bissessar en aquel momento. A eso se suma la llegada, el domingo, del buque estadounidense USS Gravely, que atracó el domingo en Puerto España para ejercicios militares y que forma parte de la flota desplegada por Washington para controlar el narcotráfico en la región.

Por todo ello, el parlamento venezolano declaró esta misma jornada "persona non grata" a Persad-Bissessar. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que "esa señora está permitiendo que Trinidad y Tobago sea usado como un portaviones contra Venezuela y nosotros vamos a actuar de todas las maneras posibles para que Venezuela sea respetada". La primera ministra dijo a la agencia AFP que la decisión venezolana "no tiene ningún efecto en mi vida".