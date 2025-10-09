Tribunal francés sube pena a violador de Pelicot

La justicia francesa condenó este jueves (09.10.2025) a 10 años de prisión al hombre acusado de violar a Gisèle Pelicot, durante el juicio en apelación de este caso que conmocionó al mundo y convirtió a la víctima en un icono feminista.

Pelicot logró condenar en diciembre a 51 hombres por violarla o agredirla sexualmente entre 2011 y 2020. Solo Husamettin Dogan recurrió su condena, por lo que fue juzgado solo ante el tribunal de apelación de Nimes, en el sur de Francia.

Aunque en primera instancia recibió nueve años de prisión, el tribunal en apelación elevó la condena “a 10 años”, anunció su presidente, Christian Pasta, tras cuatro días de juicio y casi tres horas de deliberación de los magistrados y los miembros del jurado popular.

Este exobrero de la construcción de 44 años, de pie en el banquillo de los acusados, no reaccionó al anuncio de la sentencia, constató un periodista de AFP en la sala. Enseguida, fue conducido directamente a prisión.

La víctima salió de la corte en silencio, entre aplausos y gritos de “bravo” y “gracias”. La víspera deseó “no volver a pisar un tribunal” y poder “reconstruirse desde las ruinas”. “Voy por buen camino”, agregó.