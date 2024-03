Tres muertos en ataque de los hutíes contra barco en el mar Rojo

Rendir cuentas

Estados Unidos prometió que hará rendir cuentas a los hutíes por lo ocurrido, y pidió "a los gobiernos de todo el mundo” que también tomen cartas en el asunto. Las acciones de los hutíes "no sólo han perturbado el comercio internacional, no sólo han perturbado la libertad de navegación en aguas internacionales, y no sólo han puesto en peligro a la gente de mar, sino que ahora han matado trágicamente a varios de ellos", subrayó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.