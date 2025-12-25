Tregua de Navidad en 1914: paz en medio de la guerra

En diciembre de 1914 y durante la Primera Guerra Mundial, millones de soldados estaban atrincherados en el frente occidental, entre campos de minas y alambradas de púas, a veces a tan solo 30 metros de distancia. La zona de combate se extendía desde el Canal de la Mancha, a través de Bélgica y Francia, hasta la frontera suiza.

Desilusión en el frente

En tan solo unos meses, la guerra ya se había cobrado cientos de miles de vidas: ingleses, franceses, belgas, alemanes.

En una ocasión, los soldados alemanes marcharon a la batalla eufóricos, convencidos de la victoria inminente. Estarían en casa con sus familias para Navidad, así lo prometió el káiser Guillermo II de Alemania. Los franceses y los británicos también habían creído las promesas de sus líderes. Pero la desilusión se apoderó rápidamente del frente. Cada día que pasaba, los hombres se enfrentaban a la muerte, incluso el 24 de diciembre.

Noche de Paz, noche de amor

Y entonces ocurrió algo inesperado, en medio de una gélida noche de diciembre, un soldado alemán, cerca de la ciudad belga de Iprés, comenzó a cantar "Noche de paz" y otros soldados también tatarearon la canción navideña. Los británicos, al otro lado, apenas podían creer lo que oían. "Noche de Paz", la canción también era conocida en Inglaterra. Al principio, desconfiaron de los "hunos", como llamaban a los alemanes, y luego aplaudieron y cantaron.

Los alemanes respondieron con un "¡Feliz Navidad!" y gritaron: "¡Nosotros no disparamos, ustedes no disparan!". Los primeros valientes, de ambos bandos, abandonaron las trincheras y se saludaron.

Escenas similares se repitieron a lo largo del frente occidental.

Postal navideña: soldados cantando juntos a enfermeras en un hospital militar.

Árboles de Navidad, regalos y fútbol

El mando supremo del Ejército Alemán envió miles de arbolitos al frente para levantar la moral de las tropas en Navidad.

El soldado Josef Wenzl escribió a sus padres el 28 de diciembre de 1914: "Parece difícil creer lo que voy a decirles, pero es la pura verdad. Entre las trincheras, el enemigo más odiado y acérrimo está alrededor de un árbol de Navidad, cantando villancicos. Nunca olvidaré esta escena".

Miles de combatientes se intercambiaron pequeños regalos esa noche: carne en conserva por "stollen" (un pastel típico de Dresde), salchichas por pudín de ciruelas... Compartieron vino, ron y cigarrillos, y se mostraron mutuamente las fotos de sus familiares. La mayoría eran británicos y alemanes, pero algunos soldados franceses también interrumpieron el combate para sacar sus provisiones de champán navideño.

Incluso jugaron al fútbol. Los cascos alemanes y las gorras británicas eran las porterías. Los británicos consiguieron un balón de cuero auténtico. "Enviamos a alguien a nuestra posición de reserva en bicicleta", escribió un soldado de la Guardia Escocesa a sus padres, "y trajo el balón".

Además, dieron sepultura a sus camaradas caídos en tierra de nadie, momentos de humanidad en una guerra brutal. Pero el deseo de confraternizar con el enemigo no estaba presente en todo el frente occidental; en algunos lugares, la guerra continuó. Los oficiales de alto rango de ambos bandos no estaban nada entusiasmados con la "tregua de Navidad". En el futuro, esto no se podía repetir, incluso debería ser castigado como "alta traición".

Paz en lugar de guerra: ¿un deseo utópico?

La Primera Guerra Mundial costó la vida a nueve millones de soldados e innumerables civiles. El soldado alemán Josef Wenzl también cayó en combate el 6 de mayo de 1917, dos años y medio después de escribir a sus padres.

Más de 100 años después, las guerras siguen azotando el mundo. Sin embargo, los soldados de aquella época demostraron lo fácil que es lograr la paz. Simplemente hay que deponer las armas y tender la mano al enemigo. ¿Un deseo utópico?

