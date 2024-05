Tras años de ausencia, Metallica vuelve a tocar en Múnich

Por primera vez en casi cinco años, la banda de heavy metal Metallica volverá a ofrecer dos conciertos en Múnich. El viernes y domingo el grupo actuará en el Estadio Olímpico como parte del “M72 World Tour”. El doble concierto es el único que Metallica ofrecerá este año en Alemania.

En ambas fechas se tocarán canciones completamente diferentes, un concepto que Metallica llama “No Repeat Weekend”.

Es probable que clásicos como “Nothing Else Matters” o “Enter Sandman” se mezclen con títulos del álbum “72 Seasons”, que se lanzó el año pasado. Las bandas de apoyo también cambian: Architects y MammothWVH abren el viernes, seguidos por Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills el domingo.

Metallica actuará en un escenario redondo, dentro del cual se encuentra el “Snake Pit”, una zona de pie donde los fans pueden acercarse especialmente a la banda. Metallica dio su primer concierto en Munich hace casi 40 años en el Circus Krone. Con la formación actual formada por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, la banda subió por última vez a un escenario alemán hace casi exactamente un año, en un concierto en el Volksparkstadion de Hamburgo.