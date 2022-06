Trabajadores de Tesla vuelven obligados a la oficina y descubren que no hay suficientes escritorios

Por Deutsche Welle | 30 de junio de 2022, 5:41 AM

Después de que el CEO de Tesla, Elon Musk, ordenara a los empleados remotos que volvieran al trabajo –o que se atuviesen a las consecuencias–, la empresa no estaba preparada para dar la bienvenida a sus trabajadores: según informa The Information, los empleados que regresaron no encontraron suficientes escritorios ni plazas de aparcamiento.

Este es un nuevo capítulo del caótico final del segundo trimestre de Tesla, en el que el impetuoso estilo de liderazgo de Musk vuelve a agitar las ya tumultuosas operaciones de la empresa. Entre otras, según informan varios medios de comunicación, la empresa se ha visto incluso obligada a rescindir ofertas de trabajo a personas que ya las habían aceptado.

Un difícil regreso a la "normalidad"

Según el informe de The Information, los empleados de la fábrica más productiva de Tesla, ubicada en Fremont, California, que respondieron al nuevo mandato de Musk de regresar a sus puestos de trabajo, llegaron a las instalaciones y se encontraron con la falta de plazas de aparcamiento, sin un escritorio para sentarse y con una conexión Wi-Fi deficiente.

Según The Verge, algunos empleados optaron por aparcar sus coches en la cercana estación del sistema de transporte metropolitano BART y luego ser trasladados al trabajo por Tesla.

Los empleados dijeron a The Information que un aumento de la contratación en la empresa y la remodelación de las partes de la oficina han hecho que el espacio esté abarrotado. Según el informe, la situación de los escritorios era tan mala que los directivos dijeron a algunos empleados que trabajaran desde casa de todos modos.

El número de empleados del fabricante de automóviles se ha duplicado desde 2019, señala The Information, y ahora es de 99.210 personas en todo el mundo.

A principios de este mes, Musk citó el exceso de contratación y una "sensación súper mala" sobre la economía como razones para una congelación de la contratación y los despidos en toda la compañía que, según se informa, incluye tanto a los trabajadores asalariados como a los que trabajan por hora.

Tesla recorta unos 200 puestos de trabajo en California

La noticia llega en medio de los reportes de que Tesla ha cerrado una oficina en la ciudad californiana de San Mateo, recortando unos 200 puestos de trabajo.

Según informa AFP, los empleados implicados trabajaban supuestamente en el análisis de los datos del sistema de asistencia al conductor del piloto automático de los vehículos.

La mayoría de ellos eran trabajadores por horas, informó, por su parte, Bloomberg. Según el medio especializado TechCrunch, 81 miembros del equipo de San Mateo mantuvieron sus puestos de trabajo, pero serán trasladados a Buffalo, Nueva York.

El imprevisible jefe de Tesla, Elon Musk, dijo la semana pasada que el 10 por ciento de los empleados a tiempo completo de la compañía serían eliminados en los próximos tres meses, pero que el número de trabajadores por hora aumentaría.

Musk también indicó en una reciente entrevista con un club de propietarios de Tesla de Silicon Valley que las nuevas fábricas de Austin (Texas) y Berlín eran "gigantescos hornos de dinero", que provocaban pérdidas de miles de millones de dólares.

Editado por Felipe Espinosa Wang.